共軍發射多枚東風系列飛彈 國防部：即時掌握動態 15:262022/08/04 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共國防部2日授權新華社公告台灣四周實彈演習圖示。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（4）日表示，中共於下午約13：56起，向臺灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。國軍對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。 裴洛西離台 共軍封島式軍演登場 陸圍台軍演海空運急應變 共軍12時啟動演習 6區塊空域無飛機航行 #國防部 #發射 #東風 #國軍 #多枚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政院證實總統府、外交部、國防部網站遭攻擊 未產生資安危害 11:432022/08/04 政治 共軍軍演展開 國軍急令輪值戰備部隊「提升戰備人數」 12:542022/08/04 政治 大陸對台海周遭實彈軍演 國防部用影片向國人信心喊話 15:342022/08/03 政治 大陸軍演進展一次看！國防部每天固定揭露台灣周邊空域動態 08:002022/08/04 政治 回顧96-96年台海危機 解放軍曾發射這些飛彈 落點曝光 11:442022/08/04 政治 共軍今6區域封台操演 軍事專家4字揭重點 07:412022/08/04 政治 中共實彈軍演 威脅我重要港口與都會區域 國防部嚴正譴責 00:482022/08/03 政治 從超商到國防部遭駭 綠委：非頑皮駭客所為 對岸有計畫行動 14:192022/08/04 政治 國軍展現保台決心 高美陣地執行重砲射擊 12:032022/08/04 軍事 共軍軍演前夕 國防部官網深夜遭駭一度癱瘓 23:542022/08/03 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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