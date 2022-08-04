國防部今（4）日表示，中共於下午約13：56起，向臺灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。國軍對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。