松山村長李水木今天說，因路邊排水孔太小渲洩不及，難辭其咎；權責單位應盡速改善。（松山村長李水木提供）

南投松柏嶺商圈下雨馬路變河道 村長點出關鍵癥結

南投縣名間鄉松柏嶺商圈對外重要道路之一松嶺街，昨天下午5時許一場滂沱大雨，只短短1個多小時，松嶺街馬路即變成河道，部份路段甚至水淹及膝；還有民眾轎車熄火受困其中，怨聲四起。松山村長李水木今天說，因路邊排水孔太小渲洩不及，權責單位應盡速改善。鄉公所強調，將研議擴大排洪斷面強化排水功能。

「怎麼又淹水了！」，昨天傍晚一場急驟雨，造成名間鄉松柏嶺商圈對外重要道路之一松嶺街，只短短1個多小時，松嶺街馬路立即變成河道，不僅附近住家淹水，連行駛中的自小客車也熄火，引起民眾怨聲載道。

松山村長李水木說，他昨天傍晚不斷接獲居民來電抱怨，批松嶺街整條馬路又變成河道，有的積水深度已超過轎車半個輪子高度，嚴重影響車輛進出安全；民眾還揚言車子引擎若進水受損修理，不排除向公所、縣府等相關單位提出國賠，捍衛民眾的自身權益。

李水木今天特巡視松嶺街了解災情，發現背陽的路段仍可見積水痕跡，向陽路段積水雖已退去，但地面上也留下一層層的砂土，需進一步清掃，以免民眾騎車經過打滑衍生無謂的意外。

李水木指出，松嶺街旁的排水溝、排水孔蓋等相關排水設施，大都是是2、30年前施作，因為孔隙太小，只要天下豪大雨根本就渲洩不及，老舊設施早已不合時宜，假若不盡速汰舊換新，只要天下豪大雨，馬路就會淪為水路，受害的還是無辜的百姓。

名間鄉公所強調，公所接獲民眾陳情後派員實地了解，初步已排除水溝受阻不通，應是排水系統一時無法負荷強降雨帶來的龐大雨量，才會導致水淹大街；未來將更換老舊設施外，亦著手研議擴大排洪斷面強化排水功能等，以免再造成淹水引起民怨。