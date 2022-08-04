聯準會數位官員周三再次表達他們將全力抑制通膨的決心，他們認為9月再次升息75個基點（3碼）並非不可能，其中一位則認為下個月升息50個基點（2碼）可能就足以實現抑制通膨的目標。

舊金山聯準銀行主席戴利（Mary Daly）在接受路透社訪問時表示：「我認為9月升息50個基點是合理的，我在所見所聞中得到一些證明。但如果我們只看到通膨狂飆且勞動力市場沒有放緩跡象，那麼情況又不同了，升息75個基點可能更為合適。由於這些陸續出爐的數據，我認為50個基點是合宜的」。

聯準會是否在9月會議連續第三次升息75個基點，亦或是縮減一下升息力道，已經成為市場關注焦點，越來越多投資人和企業擔心央行在對抗通膨的同時可能引發經濟衰退。

聯準會將在9月20日、21日召開貨幣政策會議。

根據與聯準會基準隔夜利率連動的期貨合約市場，在戴利發表談話之後，投資人已經降低美國央行在9月會議升息75個基點的可能性。

聯準會主席鮑爾上周表示，聯準會可能考慮在9月會議再次宣布「幅度異常大」的升息，但最終決議仍取決於通膨、就業、消費者支出與經濟成長等多項數據。

其他決策官員也在這幾日展現央行將持續積極收緊貨幣政策的決心，他們幾乎都異口同聲表示央行仍將繼續升息，直到看到強大且持久的證據證明通膨正在放緩，並將回落到聯準會設定的2%目標。

明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）呼應戴利的發言，稱聯準會極不可能在2023年轉而降息，「更有可能的情況是我們將繼續提高利率，然後我們會停在那裡，直到我們很有信心通膨率正朝著2%目標回落」。

前一日戴利在接受LinkedIn訪問時表示，她認為聯準會將繼續升息到適當水準，然後利率將維持不變一段時間。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，央行將堅定地提高利率以降低通膨，「我認為我們可以採取堅決的行動，引導通膨回到2%」，他並表示這可能需要讓利率「在更長時間內保持在較高的水準」。

被視為聯準會鷹派大將的布拉德此前曾表示，他希望聯準會的政策利率在今年升至3.75%～4.00%，以抑制通膨。戴利則向路透社表示，到今年底，政策利率升至3.4%是合理的。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）周二表示，他不排除9月會議可能再次做出令人意外的升息決議，「升息2碼是合理的，但升息3碼也是可行的方案」，這取決於美國通膨是否已經減緩。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）表示，央行已明確表示在對抗通膨上將「盡其所能」，因為通膨會消退，但不會立即、突然下降，且難以預測。