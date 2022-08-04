ATLife 臺灣輔具暨長期照護大展今日開幕，副總統賴清德致詞時指出，至今年2月底，台灣65歲以上民眾的比例已至17.1%，但生育率卻低於1%，預期2025年時，65歲以上民眾比會超過20%，台灣將正式進入超高齡社會，政府推動的長照2.0，就是要讓台灣人民看得到、用得到，現在無論是長照的據點或是人力都正在成長當中，台灣長照與科技的鏈結或是生態系都已經完成。

今年展覽全新主軸-活躍全齡 智慧人生建構健康智慧照護新觀念，繼去年與25個單位簽定合作備忘錄，創立臺灣智慧樂齡照護創新科技產業大聯盟樂齡長照國家隊，今年聯盟再升級，新增13個國家級新南向醫衛照護國際合作產業資源，包括台大醫院、榮總、中醫、高醫、彰基等代表皆將親臨開幕現場，共同打造亞洲區首屈一指長照科技鏈！

除了集結樂齡長照國家隊，更有眾多照護單位及廠商共同探討輔具及長照產業熱門議題，主題包括台日照護產業論壇、智慧醫養場域交流、新南向醫衛照護國際合作、長照產業法律財務資源、失能復能輔助實務討論等9場政策產業論壇，以及5場包含智慧照護、臥床設備、復健等不同主題的輔助科技應用媒合交流會，介紹國內外輔助科技應用新趨勢及發展技術給國內各服務場域。