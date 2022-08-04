德國默克集團(Merck KGaA)周四公布第二季調整後獲利大增13.1%；該公司的生物實驗室設備，以及半導體生產所需的化學品業務，都在推進營收的成長；另外匯率也出現順風的影響。

第二季的息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)大增13.1%，至17.8億歐元(約18.1億美元)，超越該公司編製的分析師預期17.1億歐元。

而美元、人民幣、新台幣的升值，提高了國外銷售(外匯)的價值，彌補了原物料價格上漲的負面影響。默克目前無力將成本的增加轉嫁給下游客戶。

在扣除匯率的有利影響之後，第二季EBITDA為年增3.2%。

該多元發展的化學集團預期，全年調整後EBITDA將成長5%至9%(扣除匯率和併購影響)；但默克表示，匯率的有利影響將比預期的更多。

全年營收可能在67.5億至72.5億歐元之間，高於先前財測目標的66億至71億歐元。

默克的生命科學部門是生技藥物生產所需物質和設備的供應商，在新冠疫情之後，其業務前景仍繼續增長。