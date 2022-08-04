劉榮啟主任提醒婦女，子宮化膿可能是癌症的前兆，若出現症狀時一定要及早就醫。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣76歲李姓老婦因下腹痛求診，檢查出子宮病變，囊腫位置還大面積化膿，因為她3年前也曾發生直腸穿孔化膿，醫師細問發現，老婦因近年孩子相繼離世，長期傷痛抑鬱致免疫力下降，才導致她反覆發生化膿問題。

李姓老婦因下腹痛長達3個月到醫院就醫，經醫師電腦斷層檢查發現，疑似有高達8公分的腹部腫瘤，並推測出可能是子宮病變或囊腫，需要接受手術治療，但她3年前曾發生自發性直腸穿孔及化膿，歷經手術與半年時間的人工肛門治療，其腹部沾黏非常嚴重，若再次手術恐造成許多問題。

經過婦產科、外科和放射科醫師共同討論後，決定先以子宮鏡搭配超音波導引治療，同時也預備子宮切除大手術。醫師透過子宮鏡檢查發現，疑似腫瘤的地方竟有一大片的子宮化膿，當下隨即處理，成功在15分鐘內引流膿瘍，而且病理切片為良性，在經過抗生素治療1周後，就順利康復出院，讓李姓老婦不必再經歷一次大手術。

大千綜合醫院婦產科生殖中心主任劉榮啟表示，李奶奶本身沒有糖尿病，但這3年來卻連續發生2次腹部化膿的問題實為罕見，經細問後才發現，因她的孩子在這些年相繼離世，至今還無法走出傷痛，長期過度抑鬱導致身體免疫力大幅下降，才會讓化膿問題反覆發生。

劉榮啟說，造成子宮化膿的原因有年長者免疫力下降、糖尿病、慢性子宮發炎、未取出植入的避孕器等原因，如果長時間有分泌物、腹痛、發燒都是子宮化膿的症狀，需要特別留意。

他也提醒，有植入避孕器的婦女，記得每5年要更換一次，停經後更要記得取出；另外，子宮化膿可能是癌症的前兆，若出現症狀時一定要及早就醫，若無及時處理，可能釀成敗血症危及生命。