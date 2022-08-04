中共解放軍4日中午12時至7日中午12時在台灣周邊進行軍演，演習還未開始，桃園機場官網伺服器4日凌晨遭到駭客攻擊，導致網站無法瀏覽，旅客無法查詢班機離到場時間，一直到早上9時才陸續正常，目前桃機官網不穩已修復，而內網、機場App及桃園機場營運正常。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時44分抵達松山機場後，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6處海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。隨著裴洛西訪台期間，部分台鐵車站、超商的電視及電子看板，陸續出現遭駭客入侵的現象，在裴洛西離台後，桃園國際機場公司官網4日也出現「卡卡的」現象，有時點選部分選項畫面會呈現一片空白，但有時又能正常操作。

相關人士私下指出，駭客在4日凌晨過後，就曾多次企圖登入桃園機場網站，但並未成功，電腦系統因發現多次的不明失敗登入，自動啟動防駭機制，但駭客的持續攻擊，造成早上網站因駭客消耗資源太多無法瀏覽，經電腦工程人員排除後，現在一切正常，但是據瞭解，駭客仍有攻擊的動作持續，桃園機場公司也在嚴密監控處理。

桃園國際機場公司發布說明稿表示，桃園機場官網從上午8時許連線不穩定，但網路狀況已於11時許解除，至於內網、機場App及機場營運等運作正常，桃機公司將持續密切監控狀況，即時應變。