第6屆世界盃U12少棒錦標賽4日進行超級循環賽，預賽唯一不敗、帶著2勝挺進複賽的美國隊複賽首戰贏得辛苦，首度打到6局下才以6比5險勝墨西哥。

美國隊在預賽展現兇猛火力，晉級過程中沒有遭遇太多挑戰，也是所有球隊中預賽唯一不敗的球隊。不過今天複賽首戰美國隊卻碰上苦戰，前4局都讓墨西哥有分數進帳，只能在後頭苦追。

5局下美國靠著安德森（Colin Anderson）陽春砲追平，但6局上美國投手出現亂流又掉1分陷入落後。6局下美國最後反攻，馬托斯（Cristian Matos）代打開轟追平，羅曼（Anthony Ramon）代打敲出再見安打，最終美國就以1分險勝，驚險保住不敗之身。

美國隊總教練法雷爾（Ray Farrel）賽後說：「每次跟墨西哥打，不管是什麼層級的比賽都會是場硬戰。因此來到超級循環賽都有提醒球員要左好最完善的準備。」

美國隊在前5局遭到墨西哥先發投手伊圖拉爾德（Alfredo Iturralde）壓制，僅從他手中攻下4分，法雷爾誇讚伊圖拉爾德是實力很好的投手，先前就知道他的實力在哪，也知道會是場硬戰。

這次美國隊捕手蹲捕時都會戴上戰術護腕，法雷爾表示，戴上戰術護腕並非只是針對中華隊，對上每一隊都會使用，且有好幾套不同的戰術，「這只是與球員間多一層溝通的方法，因為知道與中華隊的比賽有更多觀眾，加油吶喊聲很大，戰術護腕會特別有幫助。」