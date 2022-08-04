大陸官方日前宣佈從今（4）日12時起至7日12時，在台灣本島周邊畫出6處海空域進行軍事演習，密集與接近程度更甚於1996年台海飛彈危機。大陸解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，8月4日下午，中國人民解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標。

施毅表示，這檢驗了精確打擊和區域拒止能力。而整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。