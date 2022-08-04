花蓮林區管理處接獲民眾通報，新城鄉佳林村發現外來種「埃及聖䴉」蹤跡，經林管處人員與部落獵人監控，發現為2隻成鳥，成功移除1隻，另1隻逃逸，呼籲民眾若發現應立即通報。

花蓮林區管理處今天發布新聞資訊指出，1日接獲民眾通報，佳林村附近水田發現埃及聖䴉蹤跡，林管處2日上午6時許即派員與4名銅門部落獵人在現場監控。

林管處指出，2隻埃及聖䴉疑為成鳥，警戒心強、不易靠近，直到下午2時成功移除1隻個體；3日清晨，林管處同仁等人持續擴大搜尋，發現落跑的埃及聖䴉蹤影，立即嘗試移除，可惜未射中，之後都未再搜尋到。

林管處表示，花蓮各地農田進入翻耕蓄水時期，是埃及聖䴉最常出沒的棲息環境，過去在新城鄉佳林村、玉里鎮長良等地水田、壽豐養殖區等都有出沒紀錄，呼籲民眾若發現埃及聖䴉，可立即向林管處通報。

林管處指出，埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛，喜好棲息在田區及溼地等處，是非常強勢的外來種，恐影響原生鳥類生存空間。（編輯：陳仁華）1110804