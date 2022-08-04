中共解放軍在台灣近海進行軍事演習，嚴重影響漁民作業，多數漁民還是深怕不小心被導彈打到，而「心驚驚」不敢出海，更有當地居民認為這次恐為第4次台海導彈危機；蘇澳區漁會理事長蔡源龍指出，今港邊停靠漁船這麼多，漁民為了安全大多還是放棄出海。

因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，挑戰中國大陸的理智線，解放軍自今（4日）中午12時到7日中午12時在台灣周圍海、空域展開實彈演習，地點為苗栗西北部外海、基隆市北部及東北部海域、高雄市西南部海域、屏東縣南部海域以及花蓮東部太平洋海域等6個區域。

但根據交通部航港局最新公告，東部海域又新增一處演訓區域，呼籲軍演期間相關船隻避開演習區域，並注意航行以策安全。

據中央通訊社快訊報導指出，共軍今在演習時，對台灣海峽發射彈道武器；解放軍東部戰區陸軍部隊，在台灣海峽實施遠端火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行精確打擊，並取得預期效果。

地方人士說明，目前蘇澳港內有一艘萬噸級的基隆軍艦跟600噸級的沱江軍艦、光六飛彈快艇等其他軍艦也都停泊在港內待命中，其餘還有一些快速布雷艇等小船艇；而官兵皆跟平常生活作息一樣，無異狀。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，蘭陽漁業電台一樣每2個小時播放一次演習相關訊息，今港邊停靠漁船很多，僅數艘出港，大多數漁民為了安全著想，還是放棄出海，有請出海的漁民一定要注意演習範圍，小心為主。

在地居民表示，「不小心被導彈打到就真的很衰！這幾天忍忍不要出海」，甚至有漁民指出，「這次應該比1996年台海危機還嚴重，恐為第4次台海導彈危機也說不定！畢竟第3次海峽危機是前總統李登輝訪美發生的，這次也是美國斐小姐來，中共才說要演習，（中共）應是處於理智線快斷的邊緣了，先嚇嚇我們再說」。