民進黨中國部今舉辦國安與兩岸關係系列座談會「美中台關係下的中國作為」； 台北醫學大學通識中心主任張國城認為，中共這次軍演，更是首次進人我領海，明示視台灣為「中國的一部分」。

警察大學助理教授王智盛強調，裴洛西來台之後，中共對台相關威嚇到軍演，已構成兩岸關係的現狀已經有很大改變，而這個改變可到20大甚至到2024年都不會改變，中共把過去幾年使用過的手段全部傾倒出來，兩岸關係原本期待疫後緩和現象，將不會出現，甚至可能會急凍。

共軍4日起連3天針對台灣四周海空域舉行實彈射擊軍演，台海陷危機，民進黨今舉行的國安與兩岸關係系列座談會中，台灣國際法學會副祕書長林廷輝指出，中國將台海內海化，提出非戰爭軍事行動，無非是要在非傳統戰爭形態下，排除外國勢力干涉，以蠶食鯨吞或出其不意的作法順勢解決台灣問題。

他認為，但這最關鍵的是「能力」與「時間」兩個變數，雖然兩岸關係在台灣與國際結盟，日益強化下，越來越疏遠，也越來越緊張。

張國城則說，中國對台軍演的意涵，除了針對裴洛西訪台，要對内部民族主義有所交代，更是首次進人我領海，明示視台灣為「中國的一部分」，且在烏俄戰爭尚在進行時，試探亞太地區是否出現權力真空，美國的政策和態度是否有所改變，還有避免此次來訪成為「慣例」。

他說，此外，也測試近年來對外吹嘘的先進海空装備性能、驗證軍改成效；應不至於全面犯台，但大家觀察指標包括美日是否撤僑。

他也提出建議，政府應當適度表達一些備戰措施。不僅「有備無患」，也使中方有台階可下，也不致誤判局勢。若中方認為台灣因為「不把他們放在眼裡」的態度所以文風不動，就可能採取更冒進的措施。

他說，台灣政府加強與美方等溝通 ，表達為因應變局、爭取先進武器装備的意向；若中方行為過度，甚至造成我方傷亡，如誤擊，就應採取軍事以外的反制措施。

王智盛認為，中國在總體方略基礎上，會增加更多強制及威嚇性的作為存在，強制性會增強，向內部證明、台灣施壓、向國際社會反介入的宣示。

兩岸關係何去何從？他表示，球在北京手上，台灣這次面子裡子雙贏，中國是否強制性統一還是跟台灣基本穩定關係，取決北京一念之間，若把門縫都關上，兩岸關係將一去不復返。