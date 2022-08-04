新竹縣明年4月舉辦全中運，中央補助2.18億元活動費及修繕場館經費不足，立法院教育文化委員會4日到新竹縣體育場、館會勘，希望教育部補助縣府6664萬元改善工程費，教育部常務次長林騰蛟指要先釐清是否為前膽計畫已補助項目，及是否為賽事所需設施，並未承諾再補助經費。

立委林為洲、林思銘及鄭正鈴均以新竹縣在睽違47年後，明年4月將承辦全中會，全國將有1萬3千多名選手參賽，比賽場館一定要做好整備，不能發生類似新竹市立棒球場球星林哲瑄受傷事件，讓可能是未來國手的運動生命報銷！

教育局委託規畫的建築師分別說明新竹縣承辦全中運必須改善體育場田徑場及公共空間、廁所及變電站防水改善工程，體育館地板及伸縮看台整建工程，游泳館新設安裝20座跳水台、全面更新廁所及頂天溝修繕，總經費6664萬元。

建築師詳述田徑場修繕將局部新鋪合成橡膠跑道，並由田協再認證，聖火台要更新燃氣設 和整建外觀，主看台鋼管排水管老舊要更新PVC管，司令台要整建擴大，看台走道扶手太低要增高維護安全。

縣議員林禹佑提出游泳館去年底封館整修仍未完工，影響早泳會及民眾戲水消暑問題。教育局長楊郡慈解釋該工程是前膽計畫補助2千多萬元整修小池、淋浴間及興建廊道銜接國民運 動中心，須要變更設計才能取得使照，希望以新設跳水台等設施經費813萬元，合併在10月底完工。

立委林為洲以「新竹縣沒有12億」，希望教育部同時補助竹東鎮立網球場修繕經費。兼任體育署長的林騰蛟說，教育部補助辦理全中運1.6億，額外補助5858萬共2.18億，2018年起前膽計畫體育署補助新竹縣1.83億，其中有1.02億是改善體育相關設施。

林騰蛟指縣府要把前瞻和體育署補助學校運動設施的經費統籌運用，優先用在全中運，請縣府補充會勘場館相關資料，釐清是否為全中運賽事必需設施？是否已補助？若是補助後仍有不足，須尋求前瞻預算經費，或2024年體育署其他計畫補助。

林騰蛟強調，明年4月22日全中運開幕，很多預賽會在2、3月陸續展開，所有設施的都要在全中運舉辦前統統如期如質完成。