李明昭說，竹中校友在各行各業都很傑出，有賴好幾任校長延續竹中辦學精神，他常跟孩子說要做社會上有用的人、回饋社會，也鼓勵學生勇往直前，不要放棄。（王惠慧攝）

新竹高中4日上午舉辦新、卸任校長傳承感恩會，掌舵竹中7年的李明昭校長轉任溪湖高中，適逢百年校慶，竹中也迎來校史上首位女校長，由後壁高中郭珍祥，接任竹中第10任校長，她盼引導孩子們找到夥伴，一起走得又快又遠，對社會有更多貢獻。

新任竹中校長郭珍祥是台大土木工程所博士、碩士、學士，曾任台中高工土木科科主任、衛生組長、秘書、學務主任，4年前首度參與校長遴選，即擔任後壁高中校長，辦學理念是「成就每一個孩子—全人教育、適性揚才、多元培育」，與李明昭校長於今年5校百年校慶發表聯合宣言中，提出拓展全人教育相互呼應。

今在傳承感恩會上，即將卸任的李明昭校長致詞時仍掛心百年校慶，提醒與會嘉賓要來參加，他說在因緣際會下，2015年在七夕上任，今天同樣在七夕要離開竹中，是老天爺選的日子，感謝校友會、家長會及辛志平獎學基金會鼎力支持，還有一同打拼的竹中同仁，及接棒的郭校長。

李明昭說，竹中校友在各行各業都很傑出，有賴好幾任校長延續竹中辦學精神，他常跟孩子說要做社會上有用的人、回饋社會，也鼓勵學生勇往直前，不要放棄，保持正向能量，不管什麼事都要持續下去，他也說自己跑山跑了7年，今年9月也會回來參加跑山，也會常回學校走走。

郭珍祥致詞時一一介紹與會貴賓，她說今是七夕，能見到一路走來陪伴、栽培她的後壁高中及台中高工長輩同仁，心中感到難得且珍貴，竹中是她出任校長第2所學校，也是歷史悠久、校譽優良，在外也經常竹中優秀校友，雖有壓力但也是責任的開始。

郭珍祥說，竹中一直是在地學子努力目標，難得有幸參與百年校慶，如此盛事定能凝聚師生、校友和社區力量，為竹中奠定更好的發展基礎。

她也說，上任後將延續竹中歷史，傳承校訓「誠慧健毅」精神，營造讓學生自信自由、快樂成長，親師生都具備同理心，互相尊重扶持，友善校園環境，另外，除唸書、個人成就外，她也盼引導竹中孩子們，找到攜手同行的夥伴，一起走得又快又遠，對社會有更多貢獻。