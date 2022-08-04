美國眾議院議長裴洛西前腳離開台灣，中國大陸隨即從8月4日12時至7日12時，對台灣周邊展開三天軍事演訓行動。財信傳媒董事長謝金河表示，裴洛西亞洲行，焦點只有一個台灣；並認為，這次裴洛西來台，把美中角力從暗鬥變成明鬥。「未來世界將有大變化，美中角力牽動未來世界10年、20年甚至30年的大局，這其中最值得關注的是日本。」

謝金河在臉書發文指出，裴洛西的台灣行，應該是1960年艾森豪總統來台以來最大的盛事，其實，裴洛西的亞洲行，焦點只有一個台灣！

他提到，美國跟大陸就像兩個大人比腕力，台灣只是暫時借用的桌面，完全無力自主，大陸只會把氣出在台灣身上。裴洛西的亞洲行，本來平淡無奇，卻因為中國大陸無限上綱的恐嚇，把裴洛西台灣行，拱成世界級的規格。

謝金河認為，接下來的世界將有大變化，美中角力牽動未來世界10年、20年甚至30年的大局，這其中最值得關注的是日本！為了抗衡中國大陸，美國會全力加持日本，這個世界彷佛回到1960年的日美安保條約，美國把力量用在日本身上，以日本作為抗衡共產勢力擴張的核心，日本經濟奔馳30年。到了80年代，日本已經是全球半導體、汽車、家電、自動化的大國，日本經濟席捲全世界。

1989年日經指數漲到38957點，那個時候，全球前10大市值企業，日本囊括7家，最大的是NTT，再來是日本興業銀行、住友銀行、富士銀行、第一勸業銀行，到第6個才是IBM。當年，全球500大企業日本有203家，現在剩下31家，這是日本30年的失落。

日本下去了，美國全力加持中國大陸，2001年為大陸排除萬難加入WTO，大陸開展30年罕見的大奔馳，一直到2017，大陸搖身變成「厲害了！我的國！」美中關係開始出現30年來的巨大轉變。這次裴洛西來台，把美中角力從暗鬥變成明鬥。這次四方晶片聯盟，要把阿里等趕出美國股市，都是其中的一環。

謝金河表示，今年印太經濟框架、四方會談、CPTPP，到這次晶片四方聯盟，主角都是日本，這是新的態勢的轉向，美日再結盟，世界有如回到1960年代的起點。很多人看衰日本，確實日本已經衰敗30年，但這次日圓狂貶，日銀並沒有抵擋，這是讓日本重新探尋日圓真正的競爭力。

他分析，今年全球股市大跌，日本股市已經出現強大的抵抗力，日股今年以來只小跌3.65%，日經指數是最早站上年線的市場，背後一定有很深的內容，今年日本軍工企業三菱重工股價已經大漲一倍多，已為安倍去世後的修憲埋下伏筆，衰敗的日本正醖釀重生。反而是奔馳30年的中國，開始面對90年代的調整，未來壓力一波接一波。