新北市長侯友宜近日接續到新莊、三重舉辦行動治理座談會，而民進黨新北市長候選人林佳龍近期也積極與議員開座談會，並表示將在月底前走完29個區；對此，侯友宜表示，自己當市長3年多來，每年都會舉行行動治理，29個區走透透，努力解決市民的大小事，因為新北市不只做大市，也要做大事。

侯友宜強調，其實不一定要等到每年的行動治理，自己隨時都在下鄉跟里長、議員一起解決市民的大小事，每天都跟里長、市民在一起，只要民眾有需要解決的事情，就立刻替他們解決，這就是市長的角色跟本份。

至於日前與藍營縣市首長參選人合拍定裝照，被視為母雞中的母雞，位於自己在年底選戰中的角色跟定位，侯友宜則回應，跟所有候選人的合作，一定會按照黨的規劃，一步一腳印扮演好自己的角色。

另外，有關基隆捷運預估經費出爐，台北市與基隆都表示願意負擔經費，新北捷運局僅說會配合研議，林佳龍也喊話希望新北積極承擔，不要拖到完工時程，侯友宜則是以肯定的語氣表示，未來不管是興建、營運，甚至是經費的負擔，都會扛起責任，只拜託中央趕快迅速核定。

侯友宜強調，汐止人等了這條解運已經等了20年，好不容易現在有汐東線，而且又要跟基隆捷運合併在一起，所以希望中央能快速核定，新北市一定會承擔起所有責任。