各組第一名選手將獲得獨特的手工獎座。（李京昇攝）

第2屆卓蘭水果之鄉全國馬拉松將在2023年1月15日開跑。（李京昇攝）

苗栗縣卓蘭鎮農會去年主辦第1屆卓蘭水果之鄉全國馬拉松，端出特色美食招待跑友，選手沿途還可以欣賞大峽谷等天然美景，吸引超過3000人參加；縣長徐耀昌4日偕同主辦單位在縣府宣布佳音，第2屆馬拉松敲定2023年1月15日舉行，並8月8日至10月8日分4組受理報名，而且不只第1名手工獎座，連最後1名也有獎項鼓勵。

因疫情影響睽違2年再舉辦的第2屆卓蘭水果之鄉全國馬拉松，適逢卓蘭農會創會100周年及峨崙廟創建200周年慶典，擴大規模舉行，將更勝上次的盛況。主辦單位今天在縣府大廳舉行啟動儀式，縣長徐耀昌偕同縣議員楊恭林、卓蘭鎮農會理事長曾春榮、總幹事徐文欽、鎮長詹錦章及峨崙廟主任委員詹秉憲等人，宣布「水果馬」報名及開跑時間，邀請全國跑友在後疫情時代，安排一趟「卓蘭跑旅」增強免疫力並舒解壓力。

今天會場也展示卓蘭目前盛產的高接梨、巨峰葡萄和永安喜餅系列產品，還有特有的梨枝筆「神來一筆」和三山國王靠枕，準備讓完賽且擲出聖筊的選手帶回家，以及結合盆栽、木藝等的第1名獎牌，還有用飯桶形象製成的最後1名獎座，都吸引眾人目光。

卓蘭鎮農會理事長曾春榮說，卓蘭出產葡萄、楊桃、柑橘及水梨4大水果，所以路跑分組也以4種水果區分，分為橘子哥組42公里、水梨妹組21公里、楊桃爸組10公里及葡萄媽組5公里。

農會總幹事徐文欽說，卓蘭台地涵蓋山地、丘陵、台地和沖積平原地形，沿途風光明媚、路況頗具挑戰性，第一屆即深受好評，明年初擴大舉辦，歡迎更多喜愛馬拉松運動的同好，報名體驗卓蘭的入文風情和好山好水。

縣長徐耀昌表示，第1屆卓蘭水果之鄉全國馬拉松吸引逾3000名跑者參加，農會結合在地客家炒雞酒、特色三角圓、鹹湯圓等特色美食沿途招待跑友，選手還可以邊跑邊欣賞大峽谷、鯉魚潭、坪林瀑布等天然美景，活動安排甚受跑友青睞。

徐耀昌指出，馬拉松規畫的路線有不少起伏，不管是想要挑戰自我，或想投身大自然懷抱及舒解壓力的跑友和一般民眾，都能選擇適合自己的項目參加，目前正值巨峰葡萄和高接梨盛產季節，緊接著又有柑橘、草莓等水果上市，水果王國的美譽名副其實；主辦單位更為跑友準備豐富的完賽禮和特色紀念品，歡迎各地民眾報名參加，運動、舒壓、賞景、採果一應俱全，還有，回程別忘了選購伴手禮，大家肯定滿載而歸、不虛此行。