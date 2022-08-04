新手寄養爸媽郭勝焜、林素月今年首度成為2個女兒的新爸媽。（謝明俊攝）

苗栗縣目前有43個寄養家庭，有38個「Home爸」為弱勢兒童付出。（謝明俊攝）

苗栗縣目前有43個寄養家庭，苗栗家扶中心持續招募更多愛心家庭加入。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌4日赴苗栗家扶中心感謝「Home爸」為弱勢兒童付出。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌4日赴苗栗家扶中心感謝「Home爸」為弱勢兒童付出。（謝明俊攝）

首次擔任「Home爸」的郭勝焜，最感動的就是小女兒的貼心。（謝明俊攝）

提前歡度父親節的「Home爸」們，學著替孩子們梳頭。（謝明俊攝）

寄養孩子感謝苗栗縣長徐耀昌為他們爭取經費福利。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心目前擁有43個寄養家庭，其中的38個「Home爸」幫忙照養60名弱勢處境兒童，在這些「Home爸」中，有的是今年剛加入的新手，有些是默默付出長達20多年，照顧過超過31名弱勢兒童的老「Home爸」，但所付出的愛心都是無私的，苗栗縣長徐耀昌4日上午專程前往家扶中心，感謝這些「Home爸」，為了弱勢兒童的全心奉獻，讓苗栗更美好。

擔任寄養家庭長達21年的「Home爸」林坤城，從年輕到老，帶過31個孩子，目前最新的2個孩子都是來自原住民部落，林坤城都要求孩子們叫他和妻子施碧滿為「爸爸和媽媽」林坤城認為身為「Home爸」，對孩子不只是照護他們平安長大，而是要教好他，讓他們走上正途。

所有苗栗家扶中心員工都認識林坤城，都知道林坤城非常有耐心，林坤城更懂得自己要給孩子什麼，所以家扶中心每次安排到林家的新孩子時，都「刻意」地安排行為嚴重偏差的孩子，希望透過林坤城夫婦的身教言教，能夠導正孩子的觀念行為，成為社會上有用的人，所以林坤城說自己教孩子絕不會讓自己成為「爺爺」，而是以父親的角色來面對他的每個孩子。

今年剛從後龍年興紡織退休的郭勝焜則是新手「Home爸」，他和妻子林素月生下2個兒子都已成年，在規畫退休後的生活時，夫妻倆決定以寄養家庭為回報社會的方式，經過家扶中心一年的訓練和評估後，郭家夫妻從今年剛始正式帶養2個小女兒，才不過半年時間，2個女兒口口聲聲地喊著郭家夫婦「爸爸媽媽」讓郭勝焜心都快融化了，「尤其是小女兒真貼心」

由於女兒有輕微的身心障礙，所以郭勝焜夫妻得定期帶著女兒赴苗栗市大千醫院做身心矯正治療，還同住在家裡的小兒子，也非常支持父母親，把2個女兒當成自己親妹妹看待，1家3口全力給2個不幸的小女童一個全新溫暖的家。

苗栗縣政府社會處長楊文志表示，苗栗家扶中心目前有合格的寄養家庭43個，目前有38個寄養家庭負責照養了60個弱勢兒童，讓孩子們走過人生最不平靜的一段時間，這38個「Home爸」，平均年齡是58歲，顯示「Home爸」都是擁有豐富人生閱歷，能夠好好陪同孩子們度過人生難關。

苗栗縣徐耀昌是爸爸、也是爺爺，楊文志自己也監護了數10名兒少保護個案，在父親節的前夕，徐耀昌來到家扶中心向這些無私奉獻的「Home爸」致敬，希望他們成為孩子堅強牢固的保護傘，在照顧歷程中增強寄養兒少的身心發展及安全依附，修復心靈創傷復原、學習正向行為與技巧，建構未來生活力量。