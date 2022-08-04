大陸解放軍4日包圍台海進行實彈軍演，兩岸情勢緊繃。一名自稱位於馬祖北竿芹壁村的網友分享照片，指出解放軍真的在對岸發射了火箭，許多網友看了之後則紛紛驚呼根本是「一支穿雲箭」！

原PO今日下午2時許在PTT以「在北竿芹壁村拍到的」為題發文表示，自己人在馬祖外島的芹壁村喝咖啡，「看到對岸射了東西，但沒聽到爆炸聲」；從照片可以發現，大陸發射的火箭彈在蔚藍天空中，留下了一條歪歪曲曲的煙霧。

網友表示雖然大陸真的射擊，但自己並未聽到任何聲音。（翻攝自PTT）

對此，許多網友紛紛回應「一支穿雲箭」、「干真的射啦」、「讓飛彈飛一會兒」、「看熱鬧還是要注意安全啦」、「一支穿雲箭，千軍萬馬來…？」有人認為，大陸的飛彈軌跡可能有問題，「抖成這樣，是閃電跑法嗎？」、「確定不是沖天炮嗎？」、「抖成這樣，飛彈平常都沒清積碳是不是」。

不過也有內行人解釋，「抖是射完之後被風吹的啦」、「尾巴歪是殘留的煙被風吹的，又不代表路徑是這樣…」、「抖是煙碰到風切啦…」、「靠X，都飛走了，受下的雲霧被空氣擾動當然會抖啊，不然直直的也太不自然」。