共軍疑似發射多枚東風導彈，有民眾馬祖直擊兩枚飛彈發射軌跡 。(洪景川提供)

共軍今(4日)12時起進行為期三天對台海周邊實彈軍事操演，根據本報獨家訊息，大陸東部戰區陸軍部隊下午13時許在福建寧德市一處陣地發射2枚飛彈。國防部也證實，共軍在1時56分許，發射多枚東風系列飛彈，發射軌跡畫面，正好被洪姓民眾當場捕捉。

共軍疑似發射多枚東風導彈，有民眾馬祖直擊兩枚飛彈發射軌跡 。(洪景川提供)

根據民眾捕捉到畫面中可見，在馬祖北方一片無雲的天空中，就是約在寧德市方向的上空，有兩條白色凝結尾從地面升起，消失在高空。民眾表示，當時還懷疑是否就是飛彈射擊，想不到竟然意外目擊。

共軍疑似發射多枚東風導彈，有民眾馬祖直擊兩枚飛彈發射軌跡 。(洪景川提供)

國防部下午也證實，中共於下午約13:56起，向臺灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。國軍對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。

根據大陸東部戰區公布資訊，解放軍東部戰區陸軍部隊，在台灣海峽實施了遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果，並宣布演習結束，解除海空域管制。