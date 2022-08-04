美國眾議院議長裴洛西訪台，引發台海情勢升溫。前國安會副祕書長張榮豐今天回顧96年台海危機透露，當時他用總統府內電話，直接給到共軍南京軍區，對方在請示後，就有告知我方共軍大約的演習區域。至於台諜劉連昆1999年遭中共逮捕處死，外傳是因李登輝講了「空包彈」，他也澄清並非如此。

張榮豐今天接受網路節目專訪，提到1996年的飛彈危機，他說，其實早在台海危機發生前，1994年時就曾有許多中國要攻打台灣的訊息流竄，我方就與許多友邦討論，證實為假消息。

他提到，當時研判，所以會有這些訊息，應該是中共領導人鄧小平身體狀況走下坡，準備由江澤民接班，因此解放軍大秀軍事肌肉，加上1995年李登輝走訪美國康乃爾大學，軍方於是逼著大陸方面要有強硬的表態。

張榮豐回憶，先前我方有一條線得知共軍將會有動作，李登輝也請他詢問對岸到底怎麼回事，他於是直接拿起總統府內的電話，直接打到共軍南京軍區，他過去與對方有些交情，因此打電話時用輕鬆的方式開玩笑，但對方卻很嚴肅表示要先請示才能回覆，之後告知我方共軍大約的演習區域。

1996年台海危機前，美國航母群就靠近台海，威嚇中共武力犯台，張榮豐指出，1995年11月19日美國航母假藉台灣東岸的浪太高，為了趕往香港過聖誕節，才會選擇通過台海，但當時西部的浪其實比東部的浪還要高，所以美方這個舉動政治意涵非常明顯。

共軍少將台諜劉連昆1999年遭中共當局逮捕後，以毒針執行死刑，外界歸責李登輝「大嘴巴」，在1996年公開演講提及飛彈危機掛的是「空包彈」，引起中共注意才導致劉連昆身分曝光被處死。

對此，張榮豐指出，其實劉連昆案子跟「啞彈」（空包彈）沒有什麼關係，因為李登輝是在1996年就說了，但劉連昆案子是在1999年執行，如果真的是因空包彈情資洩露被處死，偵查應該不需要花3年時間。

他說，後來軍情局得知劉連昆出事的真相，根據資料指出，是因為在當時傳遞劉連昆交通資訊的，是對方（中共）的人。

主持人黃光芹提問，所以是劉連昆提供相關資訊給我政府，我方再告知美國，所以美方才派出航母？張榮豐說，「其實不是」，我方不可能將自己情報拿去跟盟邦交換，會經過研判後，再進行後續動作，所以美國人是看不到原始情報。