主播張筱芬外型甜美，加上穩健台風及專業表現，讓許多人必定準時收看她播報的晨間新聞，時常透過社群網站分享主播台點滴的她，透露稍早準備進棚前，整件裙子突然急速往下掉，嚇得她流出一身冷汗，立刻引起網友熱議。

張筱芬表示早上準備進棚前，腰部突然有種奇妙的感覺，緊接著整件裙子「重力加速度」往下掉，這才發現是固定的別針鬆開，加上無線耳機跟麥克風重量導致，好在反應夠快迅速抓住裙子，不過坐在後方目睹這幕的氣象主播林嘉愷，早已經被嚇傻，緊接著兩人不忘開玩笑：「以後連內在美穿搭都要注意了，免得嚇壞觀眾」，緊接著林嘉愷更加碼爆料曾有女主播播到一半上衣扣子掉了，害他當下都不敢亂看。

對此，網友紛紛回應：「好有畫面啊」、「情人節的濕背秀」、「七夕給觀眾朋友的驚喜」、「看來夾子還是比較可靠」、「光用描述的就覺得好刺激」，有網友指出「就我知道的都用蝴蝶夾」，張筱芬則是回應對方：「那更容易鬆開呦」。

張筱芬日前曾分享上主播檯時借來的套裝正面很合身好看，不過背後不僅有別針，有時候標籤也會外露，之前沒有特別注意，到超商買咖啡時常被路過民眾提醒，讓她覺得相當尷尬，不過如今新公司大樓裡就有超商，店員也都見怪不怪，但也不忘反問網友：「這樣出門你會被嚇到嗎」。