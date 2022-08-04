一年一度的七夕情人節就在今天，不少情侶應景慶祝，讓單身男女好羨慕，不過命理專家小孟老師在臉書粉專發文指出，巨蟹座、雙魚座、天蠍座、處女座七夕過後也有機會遇到真愛，並分享增強桃花運的撇步，提供大家參考。

▍巨蟹座

金星落入巨蟹座，受到愛的女神維娜斯擁護，顯示本命宮易有桃花落入。小孟老師建議，七夕這天可以做太陽冥想法，感受宇宙能量的加持，讓你的桃花朵朵開。

▍雙魚座

婚神星進入雙魚座本命宮，顯示單身雙魚座易有真愛出現。小孟老師建議，不妨趁著七夕晚間7點7分（陰月陰日陰時）朝向夜空許願，祈求真愛降臨，接著有任何相親都要去，說不定會遇見真愛。

▍天蝎座

婚神星進入天蠍座戀愛宮位，顯示天蠍座容易在七夕後遇見紅鸞心動的桃花。小孟老師建議，可以在七夕晚間9點整，用一張紅紙畫兩個小人，並寫下你的姓名、生日，再放到床下睡，未來透過不同管道認識朋友，就有機會出現真愛。

▍處女座

水星進入處女座本命宮，顯示處女座戀愛能量噴發。小孟老師建議。七夕這天放4條紅線在床的左邊，再放8條紅線在床的右邊，愛神就會從四面八方幫你找愛人，讓你快速遇到砰然心動的對象。