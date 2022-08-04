據統計，2020年以來，中共東部戰區至少已8次主動發佈共軍在台灣周邊開展軍事演練的消息。其中多明確表示為打擊台獨。

2020年2月10日，東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校稱，繼2月9日海空戰備巡航之後，戰區部隊2月10日在台灣東南部海域組織實施海空兵力聯合演練，主要進行了空地突擊、火力支援等實戰化課目訓練，進一步錘煉檢驗戰區多軍種聯合作戰能力。張春暉指出，台獨勢力罔顧民族大義，加緊謀獨。戰區部隊始終保持高度戒備，密切關注形勢動向，堅決履行職能使命。

2021年8月17日，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，8月17日，東部戰區出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等多軍種力量，在台灣西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練，檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力。

同年9月18日，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，9月17日，東部戰區出動包括作戰艦艇、預警機、轟炸機等在內的海空兵力，在台灣西南海空域實施聯合警巡和實戰化演練。

2022年4月15日，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月15日，東部戰區出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等力量在東海當面和台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練。此次行動是針對近期美在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號而組織的。

同年5月6日至8日，東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台灣以東和西南海空域進行實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

5月25日，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，近日，東部戰區在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。這是對近期美台勾連活動的嚴正警告。

6月1日，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，近日，東部戰區在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，這是針對美台勾連採取的必要行動。

7月8日，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，近日，東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。近來美方在台灣問題上動作不斷，給台獨分裂勢力撐腰打氣，這完全是徒勞的，只會擾亂台海和平、加劇地區緊張。戰區部隊時刻保持高度戒備。