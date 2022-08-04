專職於員工招聘與培訓的人事集團藝珂(Adecco)周四公布，第二季營收增長13%，主要是僱主加大尋找專業人士的力道，並聘用了更多正職員工。

該瑞士公司最近任命Denis Machuel為新任執行長。公司上季營收為59.4億歐元(約合60.4億美元)，持平於預測的59.29億歐元水準。

併購活動以及有利的匯率，皆提升了營收水準。藝珂也公布，2021年7月以20億歐元收購的AKKA科技的諮詢業務，公司已從中獲益。

在剔除匯率和併購效應之後，藝珂第二季營收增長4%。

藝珂表示，7月(今年第三季的第一個月)，其銷售額繼續「小幅」成長，高於第二季的水準。該公司的數據資料被視為反映經濟健康狀況的指標，可觀察企業招聘員工的信心。

儘管如此，由於公司在銷售和行銷上投入更多支出，並且花費了成本，與AKKA進行整合，讓該公司第二季淨利下降了47%，為7700萬歐元。