以生產電腦主機板、工業電腦及電腦VGA卡的映泰(2399)，將於8月18日除息，配發1.2元現金股利，以今天收盤價14.45元計，殖利率約8.3%。映泰第二季因金融操作等業外虧損，使單季由盈轉虧，上半年EPS縮小至0.14元。

映泰日前宣佈將為Intel 600系列主板提供BIOS更新，以支援下一世代新處理器。為了迎接即將發布的下一世代新處理器，映泰正在準備推出BIOS更新讓消費者們能將600系列主機版升級，BIOS更新版本將能讓玩家們順利升級並享受與下一世代新處理器的絕佳效能搭配。

映泰最新公告2Q和上半年獲利，2Q稅後虧損為1379萬元，EPS為-0.07元；上半年稅後盈餘為2411萬元，EPS為0.14元。

映泰第二季的一般性金融投資出現虧損，但本業仍是獲利，第二季單季營業利益為1218億元，惟較首季營業利益減少約75%；展望下半年，受到通膨和市場消費緊縮，市場變動因素仍相當複雜，維持審慎的看法。