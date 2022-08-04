台灣世界展望會長期資助的孩子陳恩，在U-12世界盃棒球賽首場賽事中打出勝利打點，幫助中華隊擊敗巴拿馬並贏得預賽首勝，為後續賽程奪下好的開始。展望會每年定期提供陳恩助學金及不定時的物資協助，幫助陳恩家庭紓緩經濟負擔，協助孩子健康成長、順利上學，有機會發展興趣及天賦。

陳恩國小一年級接觸棒球，三年級加入校隊，四年級即是球隊主力，全家上下都相當支持，媽媽更是孩子的最大粉絲及最佳後援，只要孩子有出賽，無論縣市或全國級的賽事，媽媽幾乎都跟著球隊，幫忙載送球具或載孩子到比賽場地，每場比賽更是大聲加油、打氣，鼓勵孩子打出最佳表現。此次入選U12國手，媽媽表示相當高興，同時非常感謝教練給予孩子肯定。

一路資助陳恩多年、期間從不間斷的資助人陳小姐表示，孩子在U12的表現她每場都有追，希望陳恩能不忘初心，好好在棒球這條路上用感恩與快樂的心朝夢想前進，相信下一個台灣之光一定是他。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，台灣仍有許多充滿天賦，但受限家境而欠缺機會及資源的孩子，需要各界鼎力支援，幫助這些孩子如同陳恩一樣，擁有發展天賦的機會及舞台。邀請台灣民眾踴躍捐款「你我作隊，成就更好」專案，幫助弱勢青少年不只在多元化的運動教育中發展自我、成就更好未來，更有機會躍上國際舞台，成為下一個台灣之光。捐款可洽展望會官網。