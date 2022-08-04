中美晶(5483)董事會通過2022年財報，累計上半年合併營收達390億元，營業毛利157.27億、營業淨利130.10億，3項數據均再創歷史新高紀錄，營運績效豐碩。

中美晶第二季合併營收202.71億元，季增8.0%，年增18.0%；營業毛利82.65億元，季增10.8%，年增41.3%；營業淨利68.04億元，季增9.6%，年增57.7%；稅後淨利32.02億元；歸屬於母公司的稅後淨利為18.21億元；EPS達3.11元。營業毛利率40.8%，季增1%，年增6.8%；營業淨利率33.6%，季增0.5%，年增8.5%。

子公司環球晶圓第二季的合併營收為175.40億元；營業毛利為76.45億元，營業毛利率43.6%；營業淨利為64.01億元，營業淨利率36.5%，稅後淨利27.16億元，EPS 6.24元。

中美矽晶今年上半年財報結果：合併營收為390.40億元，年增17.5%；營業毛利157.27億元，年增39.8%；營業淨利130.10億元，年增57.2%；EPS 5.26元。營業毛利率40.3%，年增6.4%；營業淨利率33.3%，年增8.4%。

子公司環球晶圓上半年合併營收338.46億元，年增12.8%；營業毛利145.93億元，年增35.4%，營業毛利率43.1%，年增7.2%；營業淨利122.92億元，年增49.7%，營業淨利率36.3%，年增8.9%，稅後淨利44.62億元，EPS 10.25元。

若排除子公司環球晶圓持有Siltronic AG股票之非現金金融資產評價損失等影響，上半年中美矽晶EPS將高達11.35元，環球晶圓將高達26.28元，雙創歷史新高。

中美晶指出，氣候變遷是現今世界的共同重要課題。俄羅斯入侵烏克蘭和伴隨而來的能源危機使許多歐洲國家亟於擺脫對俄羅斯的能源依賴，以大幅提升再生能源並逐步淘汰石化燃料，為本就積極的再生能源政策更增助力。另外，台灣政府承諾在2050年實現淨零排放，規劃2050年前再生能源的比重將達70%，政策包括強制安裝屋頂太陽能系統和提高電費，透過減少灰電和綠電之間的價差，再生能源將對企業和家庭用戶更具吸引力。太陽能具備成本優勢，預期將佔全球的新增再生能源最高比重。為掌握綠色商機，中美矽晶擴增大尺寸電池產線，瞄準高轉換效率模組利基市場，並將事業觸角延伸到綠電生產、儲能及綠能轉售等領域，同時亦全力協助集團子公司環球晶圓及策略夥伴增加使用潔淨電力的比重，增強能源韌性，積極應對氣候變遷帶來的挑戰。