針對美國眾議院議長裴洛西訪台和大陸宣布環台軍演一事，金門縣長楊鎮浯今天表示，任何事都要衡量兩岸整體局勢與國家整體利益，若因此挑起紛爭均不為金門人所樂見，因為走過戰爭的金門鄉親最知道戰爭的可怕和無情。

楊鎮浯是針對美國眾議院議長裴洛西訪台，引起國際關注，也同時觸動兩岸間的敏感神經，陸方宣布將於台海間進行軍事演習，讓國人感受到可能的緊張氣氛一事，接受媒體聯訪。

楊鎮浯表示，「金門站在兩岸的最前線，金門人是最有立場來說明立場與疑慮」他強調，全體金門人跟所有國人的立場都一致，一樣歡迎國際友人來到台灣，也在維繫與捍衛整體台灣利益的時候，都是站在相同立場。

楊鎮浯進一步說明，任何一項關係到國家與民生政策的重要事件都不應該被單獨看待，如同前一段時間一樣引起大家議論的「金廈大橋」議題，或者是「小三通」復航的議題，其實與這次國際友人來訪是相同的，都是要衡量兩岸整體局勢，與國家整體利益，同樣的這一次的事情，挑起的紛爭就不為金門人所樂見，畢竟對於曾經經歷過戰爭的金門，這是最敏感的一條神經，也是金門人最慘痛的記憶，只有經歷過戰爭的金門人，才知道戰爭的可怕跟付出的代價。

楊鎮浯說，他和鄉親要誠摯呼籲有關的當局，做任何一件事，一定要以整體的利益為考量，而不是為了任何特定的目的，不管是小三通的復航、金廈大橋的興建，乃至於任何政策上的動作，不能輕易地引起兩岸的紛爭與爭端，將人民陷於戰爭的邊緣，這也是金門人的普遍心聲。