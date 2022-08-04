因應時序轉變，摩斯漢堡即日起推出一系列新品和多項節慶優惠活動，邀消費者品嚐「當季美味」，新品餐點包括「桔香玉子豬排珍珠堡」、「和牛三明治」、「寶島旺來蒟蒻冰茶」、「海鹽烏龍拿鐵咖啡」。適逢父親節前夕，摩斯漢堡也應景推「八八節餐飲優惠活動」，期盼陪伴消費者一起度過溫馨父親節。

摩斯漢堡推出金桔風味的「桔香玉子豬排珍珠堡」，原價125元、優惠價105元，嚴選台灣國產豬肉，並挑選脂肪含量低且口感柔嫩的小里肌部位製成豬排、簡單調味，裹上麵衣後入鍋油炸，用高溫瞬間鎖住飽滿肉汁，保留新鮮豬肉的原汁原味。將可口蛋絲、酥脆豬排、清爽生菜疊在米漢堡上方，佐上以在地金桔為基底，椪醋醬酸甜滋味與豬排交織在齒頰中，炎夏酷暑打開食慾。

摩斯漢堡早餐新選擇「和牛三明治」，售價55元，選用肉質軟嫩的澳洲和牛，放入洋蔥丁製成肉排，再用獨家裹粉技術裹上酥脆麵包粉、入鍋油炸，成就出料足汁多的內餡，搭配爽口高麗菜絲，並以黃金比例調和的豬排醬及芥末醬畫龍點睛，帶出料理整體精隨。摩斯「金魷魚薯餅組」即日起再次回歸，挑選新鮮魷魚切丁，裹上麵衣，下鍋成就出香酥可口的魷米花，搭配上用料扎實的方塊薯餅，是款多重享受的輕食點心組合。

摩斯漢堡「寶島旺來蒟蒻冰茶」即日起熱烈上市，單杯售價85元，以摩斯漢堡膾炙人口的冰紅茶為基底，加入台灣金鑽鳳梨條與特製鳳梨醬，搭配Q彈蒟蒻，營造豐富口感層次，金黃色鳳梨果肉香甜細緻與紅茶甜美交織，品味時還能嘗得到整塊金鑽鳳梨，讓冰飲別具一番風味。

咖啡單品「海鹽烏龍拿鐵咖啡」，即日起全台摩斯漢堡門市同步販售。「海鹽烏龍拿鐵咖啡」單杯售價85元，採拿鐵咖啡做飲料基底，配上阿里山優質烏龍茶，經老師傅以揉捻、烘焙、團揉等多道製茶工藝細心照料，將茶中的天然花香與甘甜麥芽焦香引出，完美襯托咖啡的風味，最後撒上些許海鹽，並加入自然牛乳增添香醇口感，帶給消費者嶄新的味覺體驗。此外，為了讓消費大眾涼快一夏，摩斯漢堡推出「夏日狂想飲」，即日起至8/31止，凡購買荔枝柑橘蒟蒻冰茶、柚子冰茶、海鹽烏龍茶歐蕾、或台東紅烏龍茶，任選2杯享優惠價119元，

針對父親節，摩斯漢堡自8/6至8/8推出三項「八八節餐飲優惠活動」，包含「爸氣喝咖啡」、「元氣吃飽堡」、「愛爸爸雙人餐」，邀子女們與爸爸一起慶祝。「爸氣喝咖啡」活動主打2杯大杯摩斯咖啡，享優惠價88元。「元氣吃飽堡」活動則主攻單點日式多蜜和牛堡，原價99元，或單點超級大麥元氣牛肉珍珠堡，原價115元，皆享優惠價88元。「愛爸爸雙人餐」活動為美味雙人饗宴，內含日式多蜜和牛堡或超級大麥元氣牛肉珍珠堡(二擇一)、黃金炸蝦堡、大份薯條、方塊薯餅、大杯冰紅茶2杯，優惠價288元。