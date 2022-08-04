義隆(2458)今(4)日舉辦法人說明會，不敵景氣逆風，第二季獲利雙減，每股稅後淨利為2.75元，展望第三季，義隆坦言，在終端市場需求疲軟下，導致庫存水位上升，第三季營收季減上看逾3成。

義隆第二季營收41.48億元，年減少17.6%、季增加1.2%；單季淨利為7.61億元，年減少41.6%、季減少1.6%，每股稅後淨利為2.75元；單季毛利率為47.5%，相較第一季增加0.2個百分點、相較去年同期減少2.7個百分點。累計今年上半年，義隆合併營收82.47億元、年減少10.3%，稅後獲利15.34億元、年減少35.7%，上半年每股淨利5.56元，平均毛利率為47.4%，低於去年同期的49.2%。義隆表示，上半年營收年減主要是買氣下滑，毛利率下降是因為成本墊高，而費用差不多，此外，今年上半年認列評價減損3.6億元，致使上半年業外虧損1.5億元，這部分和去年差距大。

展望第三季，受到買氣疲弱，銷售狀況不如預期，加上庫存問題等，義隆對單季營收相對保守，預計單季營收落在28~30億元、季減少27.7%~32.5%，毛利率落在46%~48%，維持穩健，營業利益率落在16.5%~20.5%，費用則比第二季略低。