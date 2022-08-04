廖姓女子與外籍人士傑克（化名）於2018年在國外結婚，廖女為了防盜，在家裡裝設監視器，未料卻拍下好友與傑克的外遇畫面。廖女對此感到痛苦，身心受創，向黃女求償100萬元新台幣精神慰撫金。橋頭地院審理後，認為賠償15萬元為恰當。

廖女主張，她在德國住處裝設監視器是為了防盜，防盜的影片會傳到丈夫傑克的手機。她無意間在丈夫的手機發現丈夫對她不忠的影片，丈夫也坦承於去年7、8月間與黃女發生性關係。

黃女則提出，自己當時並不知情傑克已經結婚，對於廖女取得的影片存疑，且廖女曾經於去年10月恐嚇自己，還稱將此影片截圖傳至臉書，加上這影片已經是1年前的東西了。後來傑克告訴黃女已經刪除所有內容。

法官審理後認為，兩造曾經於2020年8月各攜伴旅到德國旅遊，當時廖女戴有婚戒，有照片為證。黃女顯然已經知道傑克已婚。至於監視器影片，廖女主張是為了防盜，所以在德國住處臥室裝設監視器，符合比例原則，證據成立。

對於廖女主張這段外遇令她罹患憂鬱症，向黃女求償100萬元，法官考慮兩造的經濟狀況後，認為黃女賠償15萬元為適當。可上訴。