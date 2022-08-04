抗議裴洛西訪台，大陸祭出多項制裁手段，前國安會副祕書長張榮豐今天表示，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是否廢除是個觀察點，若因此廢除，兩岸未來就連交流的機會都沒有了。對於前總統陳水扁曾說「曹文生是七日政變的主使者」，他還原真相說，「絕對沒有七日政變這件事」。

對於中共此次報復裴洛西訪台手段，張榮豐今天接受網路節目專訪表示，96年時台灣與中國經貿關係沒有現在密切，目前我國農產品輸往大陸的比例相當高，在這波影響相當大，但半導體產業中共則沒辦法制裁。

目前大陸方面還沒有提到ECFA是否廢除，他認為，這部分還要觀察，ECFA如果因為裴洛西訪台中斷，那兩岸就連交流的機會都沒有了。

談到過往透過「兩岸密使」促成兩岸官方間的私下交流，張榮豐回憶，在1991年終止動員戡亂後，國內也有許多社會賢達前往北京會見江澤民。自己也曾被李登輝指派前往，當時私下的管道也有幾要點，包括雙方需互相認可、定期會面、緊急時要有聯絡窗口三大要素。

他說，密使團最重要的目的就是要避免兩岸誤判，雙方規定可以吵架、翻桌，但不能講謊話，當時就是用此管道來維持兩岸關係，同時讓台灣有時間能夠完成民主改革。

針對李登輝的定位問題，張榮豐認為，他是在權力顛峰毅然放下，幫助台灣完成民主化，從歷史的悲情中帶領人民當家作主，堅持反共為子孫留一片淨土。李登輝本來可以在2000年的時候再選一次總統，當時很多人勸進他再選，但是他沒有，選擇在權力的巔峰放下。

曾任前總統李登輝侍衛長、前國防部總政戰部主任二級上將曹文生日前辭世，陳水扁曾透露，2004年七日柔性政變的秘辛，指稱曹文生曾建議時任參謀總長李傑藉病住院，對當局形成壓力。

對此，張榮豐強調，「絕對沒有七日政變這件事」，當時的行政院祕書長葉國興曾致電給他說道，時任的國防部長湯曜明住院、參謀總長與三位副總長都要請辭，軍中不穩，想麻煩他致電李登輝前總統。

他說，之後的事情發展就如同前總統府祕書室主任蘇志誠和前陸軍副司令劉湘濱所說，是李登輝請曹文生去了解軍中情形，再向他回報，並不是曹文生自己要求當部長。