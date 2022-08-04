中華籃協今天上午召開跨聯盟邀請賽第一次籌備會議，與各聯盟及球隊交換意見，會議過程氣氛合諧，SBL、PLG、T1與會代表均表達願意促成跨聯盟邀請賽順利舉辦，各隊將意見帶回給所屬球隊研議，8月8日繳交參賽意向書，比賽暫定9月17日至9月27日假臺北和平籃球館進行。

今日籌備會議各聯盟及球隊均有選派代表出席，會中與各隊充分溝通達成共識，本次邀請賽將以年輕具潛力球員為主軸，包含今年選秀的新人及資歷兩年內的年輕球員等，透過比賽與其他聯盟球隊交流的過程，累積比賽經驗備戰新球季，達到磨練新秀、以賽代訓的目的。

會議中部分球隊表達因傷兵影響、兵源不足或是已有既定行程安排等因素，本會也承諾會盡力配合參賽球隊行程，並開放以「聯隊」方式組隊，與會各隊代表將今日決議帶回與球隊商議後，於8月8日繳交參賽意向書，本會確認參賽隊伍後將盡速召開下一次籌備會議，研擬相關賽事細節。