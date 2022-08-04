新北地院一名女書記官在臉書社團「靠北書記官」抱怨，她拒絕非當事人聲請閱卷，對方卻帶著警察直衝法院，當眾飆罵她「瀆職」、「沒家教」半小時以上，期間無任何長官出面協助處理上報並依法處理。對此，新北地院回應，目前蒐證中，如民眾涉嫌妨害公務將依法提告，並指遇不理性民眾到院滋擾，將責成主管、法警到場協助處理，不會再讓同仁單獨面對。

新北地院指出，7月27日下午4時30分，一名莊姓男子先至閱卷室，稱要閱覽2件民事事件卷宗，閱卷人員發現他其並未事先申請，經電詢2位承辦書記官後，分別以無法得知其有申請閱卷意思及其非當事人為由，拒絕其閱卷，並請其另依規定具狀聲請。

但莊男表示，自己是利害關係人，應可閱卷，旋即大怒並報警處理，同日下午5時許，莊男偕同土城分局清水派出所2名警員至新北地院西側大樓報到處，經庭務員告知承辦股女書記官後，女書記官撥打電話通知法警後，在報到處休息區於莊男見面，新北地院1名法警隨後也到場。

期間莊男持續爭執閱卷一事，經女書記官一再說明，莊男並要求女書記官當場撥打電話給承辦司法事務官詢問得否閱卷，但女書記官一時無法聯繫上司法事務官，莊男聞言大怒，並不斷以言語辱罵女書記官，半小時後才離去。

新北地院表示，莊男以不理性方式，強硬要求承辦書記官准許閱卷，已嚴重干擾書記官、閱卷人員正常職務的行使，院方正積極蒐證，還原事發經過，若莊男涉有妨害公務行為，將於徵詢相關當事人意願後，依法提出告訴或告發，以正視聽。

另對於土城分局清水派出所警員於當日未經通報，即至院區執行職務，新北地院已於事發翌日，由新北地院法警長、政風主管前往清水派出所瞭解及嚴正異議，女書記官也已主動向警政署檢舉，應由權責單位即督察機關釐清責任歸屬後究責。

新北地院說，事發後，院長陳賢慧已多次召開主管會議，重申機關安全、危機處理的重要性，遇不理性民眾到院滋擾，務必依相關規定通報，並責由主管、法警到場協助處理，不宜讓同仁單獨面對。