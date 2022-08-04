女星王思佳個性直率敢言，是綜藝節目人氣嘉賓，頗受觀眾觀迎，如今她除了女明星身分，也成了人妻、人母，她2016年與老公Joe結婚，5年後迎接女兒「小王美」誕生，夫妻倆超疼小孩，而時光飛逝，如今孩子1歲了，她為孩子盛大舉辦周歲趴，現場一片粉紅色，王思佳本人超滿意，形容根本「完全浮誇風」。

王思佳生下女兒「小王美」，始終秉持夫妻倆吃穿高品質，孩子也值得一樣好的，如今女兒滿週歲，王思佳也用心給孩子置辦周歲趴，她在社群分享一系列現場照，只見小王美穿著一身粉紅的夢幻小洋裝，王思佳則穿著一字領彩色洋裝，展現好身材，全家的穿搭都跟派對色調相呼應，更加夢幻。

王思佳表示，這場周歲趴她跟團隊很用心設計，結果讓她們都很喜歡，走浮誇路線，門口有著裝飾了城堡、熱氣球、雲朵、星星等圖案的背板，她更安排拍貼機、點心Buffet及小酒吧，滿足所以賓客的需求，「客製酒單就是希望大家能夠感受到我們的用心，當初的滿月禮星空酒，就是他們的傑作」。

而派對的最大亮點，絕對是為了小王美特地準備的客製芭比蛋糕，只見粉紅色的翻糖蛋糕上，裝飾了真正的芭比娃娃，還附有旋轉功能，連王思佳看了本體後也忍不住尖叫，直呼這絕對是史上最狂蛋糕，「真的是史上最吸晴，完全浮誇到底」，還笑稱自己根本是辦活動高手，應該開一間「party Wang」公司。