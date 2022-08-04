目前全球消費支出下滑，無論是零售或者是倉儲業者，無不絞盡腦汁想方設法要降低庫存量。韓國三星電子員工4日也透露，在越南的智慧手機工廠已經開始縮小生產規模以對。

越南北部的太原省（Thai Nguyen）是三星在當地生產行動裝置的兩個大本營之一。同時，越南也是三星製造過半智慧手機的地方。目前，三星越南也感受到消費者縮手以及銷售量趨緩所帶來的影響。

三星官網指出，這家全球最大智慧手機業者在2021年，共產出了2.7億支手機。同時，在越南太原廠就有年產1億支的實力。基本上，三星電子對2022下半年智慧手機需求感到樂觀。

三星越南廠區本地員工反應，可能很快每周就只需要工作3天了。部分產線正調整為每周作業4天，而不是之前的6天，當然更不需要加班。2021年約莫此時，正當越南新冠疫情非常嚴峻，商業活動都還比溫吞的現在更加活躍。

不過，路透社認為，無法就此確定三星是否真正要減產，搞不好三星要把越南產能分給在韓國以及印度的工廠。同時，三星也說，還沒要修正越南的年度生產目標。

上周，三星在財報視訊會議時曾表示，供應鏈斷鏈問題基本來說已解決，至於市場需求方面，可能持平沒增加，或者出現個位數字成長。三星計畫在10日，將推出最新的折疊式智慧手機產品。

路透社指稱，10多位受訪的當地產線工作人員，幾乎都表示目前生意清淡。爆料的員工補充，在三星大概工作有5年之久，從未見過像目前如此大規模的減產現象。

路透社報導，三星越南太原廠雖然每年都有淡季，通常都會落在6月到7月左右，但淡季只是沒有加班而已，並不是像現在這樣每周上工時間變少。因為三星管理階層說，庫存不少但新訂單卻有限。

調研單位Gartner預估，由於消費者支出縮減以及中國大陸銷售量急速下滑，2022年全球智慧手機出貨量可能會下降6%。有受訪員工樂觀表示，不認為會被裁員，因為只是因應當前狀況減少一些工作時間而已。