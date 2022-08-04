歐洲股市周四早盤小漲。此前一系列公司公布強勁財報；此外市場亦關注英國央行(BoE)的升息動作，預計將有自1995年來最多的升息。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤上漲0.50點或0.11%，為438.79點；歐股追蹤了亞洲股市周四的上漲以及華爾街隔夜的提振。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)升2%，加入了此前法國巴黎銀行(BNP Paribas)和興業銀行(Societe Generale)報出優異業績的行列。農業信貸公布上季獲利優於預期，投資銀行部門並有創紀錄表現。

德國的漢莎航空(Lufthansa)升5.2%；在貨運航運的需求提振下，該公司第二季回復獲利。

但是漢莎仍警告，由於機場和航空公司員工的人力短缺，第三季僅能提供正常客運能力的8成水準，低於此前的計畫。

根據路透的一項調查，預計英國央行將會把利率提高50基點，來到1.75%，以對抗近40年來最高的通膨。