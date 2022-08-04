尖點科技(8021)第2季稅後盈餘為1.24億元，季增21%，單季每股盈餘為0.87元，累計上半年每股盈餘為1.59元，由於整體市場需求低迷，消費性產品持續進行庫存調整，尖點總經理特助張啟訓表示，第3季整體營運將較第2季微幅衰退至持平間。

尖點科技今天下午舉行線上法說會，第2季整體營運受到總經環境及疫情干擾的影響，單季合併營收為8.92億元，較上季衰退2.8%，較去年同期衰退4.4%，營業毛利為2.84億元，較上季衰退0.9%，較去年同期衰退9.9%，營業淨利為1.33億元，較上季衰退11.2%，較去年同期衰退18.1%，歸屬於母公司業主稅後盈餘為1.24億元，較上季增加21%，較去年同期增加4.1%，每股盈餘為0.87元。

在營收結構部份，今年第2季鑽針營收約佔整體營收60.3%，鑽孔服務約佔整體營收39.7%。

尖點科技上半年合併營收為18.1億元，較去年同期增長5.7%，營業毛利為5.7億元，較去年同期增長0.6%，營業淨利為2.83億元，較去年同期減少6.6%，淨利歸屬於母公司業主為2.26億元，較去年同期增加7%；每股盈餘為1.59元。

尖點同步公告7月合併營收為2.84億元，較上月減少2.6%，較去年同月減少16%。累計1到7月合併營收為20.94億元，較去年同期增加2.1%。

張啟訓表示，當前市場氛圍環繞在終端需求不振及庫存調整下，多數客戶對於後市的看法普遍保守，目前看來，第3季整體市場需求低迷，眾多消費性產品仍將持續進行庫存調整，但在半導體及伺服器相關的需求，則相對較佳，仍有成長空間，預估第3季整體營運目標為較第2季微幅衰退至持平之間。

儘管終端需求不振，尖點今年資本支出沒有改變，鑽針產能由2500萬支增加至2800萬支規劃未變，但裝機時程從7月遞延到9月到10月；尖點表示，在供應鏈持續調整庫存的影響下，不易出現顯著的成長動能，不過高階產品需求相對穩定，寄望以調整產品結構方式，達成既定之營運目標。