恩智浦半導體(NXP Semiconductors)今(4)日宣布，與英業達(2356)展開策略合作，協助英業達布局車載電子市場，雙方期望運用恩智浦在汽車電子的領先技術，應用於英業達卓越設計的產品上，加速汽車轉型行動智慧邊緣，不僅打造更舒適安全的車內體驗，並為下一代汽車電子提供創新的基礎。

英業達與恩智浦這次發表合作聚焦在五大應用：「超寬頻(Ultra-wideband)智慧汽車門禁系統」、「中央網關(Central Gateway)」、「車規級服務器(Vehicle Grade Server)」、「智慧電子座艙(e-Cockpit)」及「車規級無線充電(Wireless Charger)」。雙方本次在桃科廠新展示的概念車，更展現出英業達於汽車安全(Safety)與資安(Cybersecurity)領域耕耘多年的成果。從強調元件級功能安全的ISO 26262、到強調汽車模組級資訊安全ISO/SAE 21434、到強調汽車系統級預期機能安全(Safety of The Intended Functionality)的ISO 21448，英業達在開發產品時均投入相當的資源確保汽車安全與資訊安全，獲得Tier One及車廠青睞。

恩智浦半導體台灣區業務副總經理臧益群表示，本次與英業達攜手合作，透過分享恩智浦在汽車電子領域的領先技術與產業經驗，與客戶及合作夥伴共同探索「智慧生活，安全連結」所帶來的無限可能，為推動在地汽車電子生態系統發展貢獻心力。