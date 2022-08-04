花蓮縣衛生局今舉行「花蓮縣帶狀皰疹疫苗接種記者會」，邀請符合接種資格的接種代言人金清山牧師與長者，還有多位議員到場見證，鼓勵符合接種帶狀皰疹疫苗的長者踴躍預約施打。（花蓮衛生局提供）

帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，50歲以後免疫力開始走下坡，水痘病毒伺機活化，恐引發帶狀皰疹，依好發年齡推估，花蓮至少有6千多位長者列高危險群。花蓮縣府編列預算，提供3千劑，為中低收入、65歲慢性病患者公費施打，衛生局長朱家祥建議，50歲以上可自費施打，保護力長達10年。

朱家祥表示，一般民眾一生中感染帶狀皰疹比率約30％，65歲以上帶狀疱疹發生率更可達到11.5％，年紀越大及伴有慢性疾病，罹患帶狀疱疹的風險越高。花蓮縣65歲以上長者為59679人，推估有6863人罹患帶狀疱疹，若加上長者本身具有慢性疾病，罹患帶狀皰疹機率更高。

依據健保署統計資料，花蓮縣近6年帶狀皰疹平均發生率，49歲以下0.5％，而50歲以上為1.9％，也就是50歲以上人口是好發的年齡族群。

縣長徐榛蔚表示，在縣預算有限下，列為期4年計算，針對易罹患帶狀皰疹的族群優先接種疫苗，成為全國第一個為長者公費接種帶狀皰疹疫苗的縣市。計畫進入第2年，7月底開始受理預約接種，對象50歲以上中低、低收戶及65歲以上（原住民55歲以上）慢性病長者，已有1553人完成接種。

朱家祥表示，帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，是由水痘病毒引發的疾病，罹患帶狀皰疹最擾人的併發症是帶狀疱疹後神經痛，有人描述疼痛像針刺，連衣服劃過、風吹過都會感覺到陣陣疼痛，疼痛時間可長達半年到數年之久，疼痛導致的長時間情緒緊繃、精神耗弱，更是讓人身心俱疲，嚴重影響患者生活品質。

朱家祥也建議，50歲以上可自費施打，目前帶狀皰疹疫苗一劑自費價格約4800元至6000元，保護力可達10年之久。呼籲今年符合施打條件還沒接種疫苗的鄉親，儘快向13鄉鎮市衛生所預約施打，儘早獲得保護力。