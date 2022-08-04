漲價效應助攻，飲料大廠黑松（1234）4日公布半年報，第2季稅後純益1.77億元，年增12％，更比第1季大幅成長41％，換算單季每股純益0.44元。

累積黑松上半年營收40.47億元，年減7.6％；稅後純益3.02億元，年增3.8％，獲利重回正成長軌道，換算每股純益0.75元。

黑松自去年第3季開始遭遇成本壓力，由於糖、紙箱、咖啡、奶粉等原料價格樣樣漲，黑松去年自行吸收成本增加高達7,000萬元，衝擊獲利。實在是撐不住，黑松今年5月宣布調漲黑松沙士等產品價格，幫助獲利回升，今天公布上半年獲利年增率已經轉回「正成長」。

除了漲價效應助攻，去年5月國內實施疫情三級警戒，餐廳禁止內用，造成去年同期基期偏低，也是黑松第2季獲利成長的主因。

展望下半年，黑松財務長杜居燦表示，對食品飲料業而言，是看天吃飯，天氣愈熱，飲料銷售愈旺，最近因台灣頻創高溫，瓶裝水、運動飲料銷售有明顯增溫。

其次，第3季有中元普渡，是食品飲料業最重要的年度檔期之一，相較去年同期碰上疫情三級警戒，今年旺季效應可期。

第三，最近國內疫情趨緩，加上暑假報到，有感受到人潮明顯回籠，有利於黑松銷售增溫。黑松下半年營運有望繼續急起直追。

而黑松也卯足全勁推出各式行銷活動，刺激買氣。旗下招牌產品黑松沙士，昨天推出限量預購的「夢想特製罐」，攜手人氣插畫家鄧彧，把趣味插畫躍上黑松沙士罐身，8月10日起將在統一超i預購平台開賣，預料將掀起粉絲收藏熱潮，並拉動業績。