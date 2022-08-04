大陸國防部新聞發言人譚克非4日就「我系列軍事反制行動」發表談話，指出美國眾議院議長裴洛西2日到訪台灣，與美方不支持台獨承諾背道而馳，成為嚴重政治挑釁。他說，中國軍隊說話是算數的，解放軍東部戰區在台灣本島周邊的海陸空多科目針對性演練與實彈射擊等，就是針對美台勾連的嚴正震懾。

譚克非表示，2日裴洛西到訪台灣，此舉與美方不支持台獨的承諾背道而馳，是對中方嚴重的政治挑釁，是對中美兩國兩軍關係的嚴重破壞，是對台海和平穩定的巨大衝擊和威脅。中方對此強烈憤慨、強烈反對。

譚克非指出，中國軍隊說話是算數的，中國人民解放軍東部戰區在台灣本島周邊海空域組織的多軍兵種聯合對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多科目針對性演練，並組織精導武器實彈射擊，就是針對美台勾連的嚴正震懾。

譚克非說，正告美方和民進黨，「以台制華」註定徒勞，「挾洋自重」沒有出路。美台勾連挑釁只會將台灣推向災難深淵，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

他表示，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億中國人民的堅定意志，中國實現完全統一是不可阻擋的歷史潮流，民意不可違，玩火必自焚。堅決捍衛國家主權和領土完整，絕不為任何形式的台獨行徑和外部干涉留下任何空間。