P.League＋桃園領航猿在今年選秀會挑走了5名新秀，除了呂蔡瑜倫因個人生涯規劃不會加入，其他4位新秀都確定簽約，今天（4日）除了人在國外的丁恩迪，狀元張鎮衙、探花白曜誠及第二輪第一順位林子洧都出席簽約加盟記者會，展現對職業舞台的期許。

在領航猿舉辦新秀加盟記者會的同時，T1聯盟在今年選秀會首輪指名權指名白曜誠的高雄全家海神，也發表新聞稿祝福小白。高雄全家海神之前以150萬現金向新北中信特攻交易首輪指名權，也在選秀會上指名白曜誠，可惜最終落空。

報名參加了PLG、T1兩職業聯盟選秀，最終情定PLG桃園領航猿，對於自己最後的選擇，白曜誠表示，因為選秀會後有時間考慮選擇，評估後認為在領航猿上場空間、機會可能在海神多一點，所以選擇落腳領航猿，對於這段期間網路上對他的留言指教，他並沒有多看，但有看了網友做的心情對照圖，他解釋：「並沒有比較開心或不開心，單純是拍照角度及時間點造成的落差，我一直都有笑的。」

今天加盟記者會上，東山高中廖覎鋕、義守大學謝玉娟兩位白曜誠都送上祝福，廖覎鋕透過影片鼓勵，希望小白能夠秉持「東山戰鬥鴨」精神。成為更好的職業球員，目前帶隊到澎湖比賽的謝玉娟，則請同樣畢業自義守大學的領航猿前鋒施顏宗送上花束，小白並說，自己是在收到領航猿通知有記者會的前幾天才作出最後決定，對於小娟姐送花的心意，他懂也盡在不言中。