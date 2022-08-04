今日（8/4）《T3 Arena》開啟了玩家期待已久的Season2全新賽季：「好戲上場！」偕同高機動、高爆發的超強新英雄「涯」，穿梭在馬雅神廟、唐人街這些有異國風情的全新地圖，玩家們準備好換上新主題「夏日」、「科幻」等全新炫炮造型，與好友們一同線上開戰了嗎？另外在《T3 Arena》還有有超過20名以上的酷炫英雄可供玩家自由選擇，19座不同的競技舞台，搭配各種不同的遊戲模式，再加上容易上手的自動開火功能，絕對是讓玩家們一玩就上手，連阿媽來玩也能秀！

遊戲內也支援自定義按鍵控制，不論開火、移動、技能，或是使用第三隻根手指設定按鍵，甚至左右兩邊都自行設定開火也通通可行，不受硬體的限制。

■ 「極限走位」＆「關鍵輸出」，讓你一指完成神級操作

打破手機射擊遊戲的框架，便利的操作性搭配自動開火的設計，左手指負責人物移動，右手指負責瞄準定位以及點選技能，選手能專精在操作與走位之中，輕鬆做出精彩的操作，技壓群雄！如果選手對自己的射擊技術十分自信，遊戲內也支援自定義按鍵控制，不論開火、移動、技能，或是使用第三隻根手指設定按鍵，甚至左右兩邊都自行設定開火也通通可行，不受硬體的限制，不論是站著玩、躺著玩、還是趴著玩，通通都能簡單玩！

具備專屬技能的20多名英雄於解鎖後可供玩家使用。

每位英雄擁有代表形象和能力的武器。

■ 各具特色的多位英雄讓你秀翻全場

具備專屬技能的20多名英雄於解鎖後可供玩家使用，每位英雄擁有代表形象和能力的武器，諸如使用電吉他「音波攻擊」的絲卡蒂，通過粒子「幻化」變成鯊魚遨遊賽場的迪姬，驕傲又暴躁的綠藻星人拉卜拉可以「召喚同伴」並肩作戰，也有酷愛塗鴉的街頭少年噴射強尼，爆裂「繽紛能量」炫彩的漆料罐，讓整座賽場都是他藝術的塗鴉牆，這麼多別具風格又能力多變的英雄角色，相近玩家一定能在這遊戲中找到自己那個對的人！

狙擊狂魔「奧薩斯」，蓄能狙擊，一鍵爆頭。隱藏在高樓與陰影，使用高超狙擊技術，化為陰影成為敵人的夢靨。

擁有幻化異能的「迪姬」，打算借助T技術的力量開啟一段長期的高維空間旅行。

S級新英雄－涯，進退如風、神出鬼沒，擅長近距離作戰、以神速的衝刺技能快速突進造成傷害，並擊倒敵人！

■ 量身打造的技能設計，新英雄「涯」突入賽場！

涯擅長運用技能快速的在敵人中穿梭自如，使用技能「風之殤」，「涯」會向前突進，穿透敵人並造成傷害，若是獲得擊殺，風之殤將再次重置，重新進場！終極技能「狂風之刃」，釋放後，涯獲得額外移動速度，並展開兩把風刃進行攻擊，甩出風刃時造成高額的AOE傷害，同時刷新自己的風之殤，技能與絕招交互搭配運用，讓「涯」可以靈活地穿梭在賽場之中，來去如風，成為對手在場上最大的夢魘！

涯 登場 // 英雄遊玩展示 - T3 Arena

全新地圖-第二賽季：好戲上場//T3 Arena

■ 新概念地圖製作，賽場超絕進化！

S2賽季將陸續新增4張全新的競賽地圖。馬雅神廟，這座神廟據說是馬雅文明的歷史遺跡，由「格羅莉婭」帶領的探險隊進行發掘，充滿傳奇的馬雅神廟地圖中，能看到巨大機器人和外星飛碟的身影也十分合情合理，全新物件材質：玻璃，可以在窗戶、牆壁，甚至地板上看到玻璃的運用，選手必須盯緊自己的腳下或頭頂，也許一個不留神對手的子彈就朝你飛來了！

新地圖搭配新模式，唐人街地圖的「競速推車」，設有新型互動物件「加速核心」，選手除了注意彼此的動向、貨車的推進，還要防止其他宵小趁亂偷打加速核心，暗度陳倉！S2還有更多令人心跳加速的豐富內容，全新的英雄、全新的地圖、全新的模式等待選手們來發掘，隨時隨地來到賽場發光發熱！

瑪雅神廟。

唐人街。

選擇賽場。

夏日泳裝造型現時登場，清涼、消暑、又讓人目眩神迷泳裝英雄「派」，每天陪你在家度過這個好玩又刺激的炎炎夏日！

全新SKIN主題造型「夏日」、「科幻」，讓選手們在這個炎炎夏日裡換上清涼又消暑的泳裝造型，和玩家一起度過這個緊張刺激的盛夏午後，精彩好玩又能享受到夏日風情，而且還不用流汗，根本就是避暑神Game！另外風格詭譎的神秘科幻造型，也能夠讓其他玩家在賽場上對你的打扮為之一亮，讓賽裡賽外你都是最吸睛的的那顆超級巨星！