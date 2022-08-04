3日和美鎮76歲李老夫人公祭，卻出現「彰化縣長參選人邱建富敬輓」的輓聯，黃秀芳左右大將也嘆息、哭泣。（民眾美提供／吳敏菁彰傳真）

今天七夕，黃秀芳上午由競選總部主委魏明谷、副主委陳素月及社頭鄉長劉錦昌、縣議員許書維、縣議員參選人詹琬惠、縣黨部主委楊富鈞等人陪同，前往社頭鄉天門宮參拜。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨前彰化市長、前縣黨部主委邱建富，準備參選彰化縣長快4年，民進黨中央最後徵召立委黃秀芳，蔡英文總統並欽點邱建富接下黃秀芳競選總部總幹事，3日和美鎮76歲李老夫人公祭，卻出現「彰化縣長參選人邱建富敬輓」的輓聯，引爆話題，有人解圖是刻意坐實「貌合神離」，邱建富本人則回應，「我不會出來選啦！天下本無事，庸人自擾之」。

立委黃秀芳接下民進黨參選彰化縣長的大任，是今年6月下旬，蔡英文總統親自約見黃秀芳，表明心中意屬，參選人才明朗化，之前都是邱建富、魏明谷互拚，6月25日蔡英文總統到彰化出席小英之友會，邱建富失望至極而沒出席，還發表「真心換絕情」之說，之後民進黨為了團結勝選，蔡英文總統再次約見邱建富，邱建富答應承擔接下黃秀芳競選總幹事。

今天七夕，黃秀芳上午由競選總部主委魏明谷、副主委陳素月及社頭鄉長劉錦昌、縣議員許書維、縣議員參選人詹琬惠、縣黨部主委楊富鈞等人陪同，前往社頭鄉天門宮參拜。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

議員賴清美3日清晨5點30分左右到和美鎮殯儀館參加告別式，看到了柑井里享壽76歲李老夫人公祭場合上，掛著「彰化縣長參選人邱建富敬輓」不禁傻眼，緊急LINE給黃秀芳身邊最得力的大將，大將回傳了嘆氣、哭泣的貼圖，一時大家都不知如何是好。

賴清美說，提名黃秀芳都已經1個多月了，還送這樣輓聯，不知是不是故意，真的會引起誤會，真的要對喪家致敬，可以用前主委的身分，或真要幫黃秀芳助選，也可以用競選總幹事的身分啊。

邱建富表示，輓聯是黨提名之前就印好，還有30多幅庫存，都只用在和美地區，就是怕丟掉浪費，才拿來使用，小事情不該被拿來大做文章，如果不是想輔選就不會接下總幹事，「天下本無事、庸人自擾之」。

黃秀芳表示，前市長邱建富已經解釋，他只是要將之前準備參選前印製所剩的30多幅庫存用完，丟掉或燒掉都是浪費，這是彰化人惜物愛物的美德，事前我都知道，希望各界不必誤解誤傳，增加「邱前市長」的困擾。

今天七夕，黃秀芳上午由競選總部主委魏明谷、副主委陳素月及社頭鄉長劉錦昌、縣議員許書維、縣議員參選人詹琬惠、縣黨部主委楊富鈞等人陪同，前往社頭鄉天門宮參拜，除向天上聖母獻上「竹頭筊杯」，黃秀芳也敬獻一首鑲有「社頭天門宮天上聖母」及「信女黃秀芳虔誠敬獻」的藏頭、藏尾詩獻給媽祖。邱建富則陪同夫人去踏青，並在臉書發表「建富夫妻祝福天下有情人終成眷屬！」。

前市長邱建富陪同夫人踏青。（邱建富提供／吳敏菁彰化傳真）