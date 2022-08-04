我國防部宣布啟動「防禦系統」，背景照片是愛國者三型飛彈，因此外界推測是啟動愛國者三型飛彈防禦系統，這也是軍方首度證實啟動「愛三」系統。

共軍在1時56分許，發射多枚東風系列飛彈，我國防部也宣布，啟動「防禦系統」，外界推測是「愛國者三型」反彈道飛彈防禦系統，這也是軍方首度證實啟動「愛國者三型」防禦系統。

共軍今(4日)12時起進行為期三天對台海周邊實彈軍事操演，根據本報獨家訊息，大陸東部戰區陸軍部隊下午13時許在福建寧德市一處陣地發射2枚飛彈。國防部也證實，共軍在1時56分許，發射多枚東風系列飛彈，發射軌跡畫面，正好被洪姓民眾當場捕捉。

而國防部也宣布，啟動「防禦系統」，並發布宣傳照片，背景及是愛國者三型飛彈，因此外界推測是愛國者三型反彈道飛彈防禦系統。

台灣目前的反彈道飛彈防禦系統有「天弓三型」與「愛國者三型」。天弓三型飛彈又被稱「國產愛國者」，有攔截隱形戰機能力，戰力不輸愛國者飛彈。

空軍飛指部天弓發射架。（本報資料照片）

愛國者飛彈系統在波斯灣戰爭中成功攔截了伊拉克軍隊發射的飛毛腿飛彈，這是歷史上首次在實戰中成功攔截彈道飛彈，這使其聲名大噪。

愛國者三系統除具防空外，也兼具反彈道飛彈功能。防空方面，愛三攔截距離是70公里，攔截高度24.4公里；而反彈導飛彈攔截距離35公里，攔截高度20公里。

根據維基百科，目前國軍在臺北地區部署的愛國者飛彈連，是採用愛2及愛3混合部署。國軍6套愛國者3型反彈道飛彈及3套提升型在2021年度就位部署，可攔截1300公里級的戰術飛彈。