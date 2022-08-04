夏日艷陽高照，想看個恐怖片讓自己「涼颼颼」一下，但又因為正值農曆七月不敢一個人看，就怕看到一半轉頭發現還有別「人」陪著你嗎？別擔心，今天小編幫大家整理出4部經典「無鬼」恐怖片，保證讓你飽受驚嚇卻又不害怕，即使劇裡沒有「好兄弟」也很可以！一起來看看有哪些電影吧～

孤兒怨

《孤兒怨》相隔13年終於要出續集。（圖／《孤兒怨》電影劇照）

說到經典怎能不提到《孤兒怨》！故事講述一位母親在失去小女兒後染上酒癮，而她的丈夫為彌補其心中傷痛，在孤兒院領養了一個看似乖巧可愛的9歲小女孩，沒想到怪事接連發生，種種跡象讓這對夫婦不得不懷疑女孩的來歷，而在調查後才發現她竟是……。雖然已是13年前的電影，但仍然是一部經典之作，它的前傳也將在8月底上映，敬請期待！

哭悲

《哭悲》因畫面太過噁心而評價兩極。（圖／麻吉砥加電影提供）

網路上都說，「能看哭悲超過20分鐘還沒吐的人是勇者」，《哭悲》可以說是台灣史上最「噁心」的電影，俊喆和凱婷是一對戀人，一天俊喆載凱婷去上班時突然發現路邊發生一場激烈的爭執，但當時的他們沒多想，後來才發現原來是一直被大家忽視的「病毒」擴散了，被感染的人類心中的慾望會被放大，失去理智無差別攻擊所有人，俊喆除了要保護自己，還要找到失蹤的凱婷，他做得到嗎…？

我們

《我們》是導演喬登．皮爾（Jordan Peele）繼《逃出局命鎮》後，於2019年上映的驚悚電影，劇情講述一家四口到小時候居住的小屋度假，卻意外喚起小女兒雅蒂蕾德的惡夢，到了半夜，他們在門外看到四個人站在門外，爸爸試著趕走他們，卻反遭受攻擊還被他們破門而入，這時主角一家才發現他們和自己長得完全一樣，也就意味著「我們」回來了。電影在開頭時可能會讓你看得有些霧煞煞，看似不相關的廣告、遊樂園畫面等，而越到後面謎團也會一一展開，讓你不得不讚嘆導演驚人的思路。

牠

小丑是許多人的童年惡夢。（圖／翻攝自電影神搜）

《牠》改編自史蒂芬．金的1986年同名小說，故事描述7名少年在被「牠」盯上以後，而陷入各自的恐懼之中。喬治在一個下雨天獨自拿著紙船在街上玩耍，但紙船卻被水沖入下水道中，正當他彎下腰查看時，發現下水道裡有一位小丑，小丑誘使喬治伸手進去拿紙船，喬治不疑有他，沒想到小丑竟像鱷魚一般咬住他的右臂並將他拖下去，從此無影無蹤，而一連串的後續追蹤和與小丑的對抗也就此展開…