早期刺青被認為是負面的形象，可能會帶給他人不好的第一印象。但隨著時代演變，越來越多年輕人會將有意義或是紀念價值的圖案或是文字刺在身上。有網友提問，即將就讀醫學系的她是否適合刺青，原本想刺青的她因為被媽媽提醒後開始猶豫了，想問問大家的意見或是經驗。

原PO提問就讀醫學系的他是否適合刺青。（圖 /翻攝自Dcard）

原PO在Dcard提問，自己是即將就讀醫學系的學生，想在手臂上刺上對自己非常具有意義和紀念性的東西，也確實想很久了。但在職業為護士的媽媽提醒，「以後會有很多需要正式正式出席的場合，刺青被看到也會容易被留下不好的印象。」讓原本想刺青的她又開始猶豫了。

大部分網友都支持原PO做自己喜歡的事。（圖 /翻攝自Dcard）

文章發布後，多數網友鼓勵原PO做自己喜歡的事並給出建議或是折衷方式，「可以的唷， 認識一位醫生姐姐就有刺青 刺青與否跟醫師專業無關，如果擔心的話可以刺在上臂內外側或是鎖骨，正式場合或工作時長袖都可以遮住」、「刺的亂七八糟的大有人在，頂多不要包脖子跟臉就好了，其他正式場合，正式西裝本來就是長袖，你就都穿西裝出席吧~」、「很多護理師都有刺青 醫生也有 可以刺在不明顯的地方。」

但還是有少部分網友持反對意見，「有啊，你學姐就有刺青刺很多的。 不過刺青不是重點，頭腦內有什麼更重要，不過人家確實也是念得亂七八糟啦ㄏ」、「有什麼東西非要刺在身上才能當作紀念...」、「先不要，還是有8+9印象的。」

由於刺青不像是穿耳洞可以因為場合或是工作需要隨意取下的，所以大家在刺青前真的要想清楚，不要一時衝動而做出讓自己後悔或是造成麻煩的事。也可以參考其他網友的意見，刺在不明顯或是衣服能遮擋的地方。