台中市農業局輔導東勢區農會4日舉辦高接梨果品評鑑。（陳淑娥攝）

台中市農業局輔導東勢區農會4日舉辦高接梨果品評鑑。（陳淑娥攝）

台中市農業局輔導東勢區農會4日舉辦高接梨果品評鑑。（陳淑娥攝）

台中市為全國梨最大產區，年產量逾6.7萬公噸，台中市農業局輔導東勢區農會4日舉辦高接梨果品評鑑，計有60組農民參賽，由東勢區果農傅如成拔得頭籌，榮獲今年度高接梨王，開心將2萬元獎金帶回家。

台中優質高接梨果品評鑑在豐原陽明市政大樓舉行，邀請台中區農業改良場、農業試驗所、中興大學等機構代表共計6名擔任評審委員，根據高接梨外觀果形、質地風味、糖度等項目評分，第1至3名均可獲得獎牌及獎金。

評鑑共計60組農民參賽，經評審仔細品嘗評分後，由東勢區傅如成勇奪第1名，榮獲今年度高接梨王，第2名為豐原區謝敏華、東勢區詹德煉，第3名分別為東勢區黃政乾、豐原區林美子、石岡區羅裕文。

台中市為全國梨最大產區，栽培面積共3342公頃，年產量6萬7486公噸，主要栽培地區分布於和平、東勢、新社、后里及石岡等區，常見栽培品種有新興梨、秋水梨及豐水梨等，其中又以新興梨栽培面積最大。

農業局表示，台灣目前栽培的梨可分成兩大類，如在低海拔地區栽培的低需冷性梨，如橫山梨；及需在高海拔地區栽培的高需冷性梨，如新興、豐水、新世紀梨等。

由於高需冷性梨因口感佳、汁多清甜、價格好，平地農民研發出可將高海拔地區經低溫打破休眠的梨花芽接穗，並將其嫁接在平地橫山梨樹上，讓炎熱平地也能生產高需冷性梨，產期約在每年6至8月，成為夏日極富營養消暑解渴果品，是高接梨的由來。

活動現場特別設置中台灣高接梨品種聯合展示區，展示來自新竹縣及台中市各地優良的高接梨果品，讓民眾和農民認識中部農產業發展現況，以促進農產業間的經驗交流，

東勢區農會指出，盼藉這次的果品評鑑向市民推薦最優質的高接梨，並熱情邀請大家把握最佳賞味期，到東勢區品嘗、選購在地爽脆多汁的優質梨果，或可電洽訂購專線：東勢區農會04-25872151。

今天包含農業局副局長蔡勇勝、主任秘書陳柏宏、科長林春良、東勢區公所主任秘書林豪爵、東勢區農會理事長劉進業、常務監事賴裕銘、總幹事田士欣帶領農會團隊共襄盛舉。